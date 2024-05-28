ВСУ снова атаковали Россию дронами после взрыва беспилотника в Подмосковье

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в ведомстве, около 10:40 по московскому времени дежурные военные уничтожили над регионом два беспилотника самолетного типа, при помощи которых Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать объекты на российской территории.

Ранее, вечером 27 мая, силы ПВО сбили украинский дрон в подмосковной Балашихе. Местные жители сообщали, что слышали три взрыва. По словам губернатора Андрея Воробьева, обломки летательного аппарата рухнули на частный дом, а также задели двух мужчин, одного из которых госпитализировали.