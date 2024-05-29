Силы ПВО сбили БПЛА и снаряды РСЗО «Град» над Белгородской областью

Дежурные средства российской противовоздушной обороны в ночь на 29 мая сбили один украинский дрон и семь реактивных снарядов РСЗО «Град» в небе над Белгородской областью.

Такая информация приводится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны России.

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Ранее сообщалось, что российские средства ПВО сбили четыре беспилотника Вооружённых сил Украины над Белгородской областью.