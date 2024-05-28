Мобилизация: последние новости на сегодня 28 мая 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 28 мая 2024, в материале «Рамблера».

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В Махачкале открыли мемориальную доску в память о погибшем герое СВО

В Махачкале прошла церемония открытия мемориальной доски в честь погибшего в ходе проведения спецоперации Сейфуллы Рамазанова, сообщает ТАСС.

Он является кавалером ордена Мужества. Как заявил глава города Юсуп Умавов, боец погиб 7 октября 2023 года в Запорожской области. За проявленные подвиги он посмертно награжден орденом Мужества.

Мэр отметил, что руководство региона оказывает большую поддержку семьям военнослужащих.

«По жизни был боец»: в зоне СВО погиб знаменитый «миасский стрелок»

В зоне проведения специальной военной операции погиб житель Челябинской области, уголовное дело которого восемь лет назад прогремело на всю страну, сообщает «Газета.ру».

Он открыл огонь из дробовика по пьяной компании, которая ворвалась в его дом. Мужчина убил четверых человек и был оправдан, что является редким случаем для России. На Украину Александр Григорьев попал по мобилизации, был оператором дрона.

Мужчина получил несколько наград: Орден Мужества и Георгиевский крест, медали Суворова и Жукова. На последнее 9 мая военному вручили медаль «За Отвагу», а спустя четыре дня он погиб.

Данные об увольнении со службы призванных во время мобилизации не подтвердились

Распространившаяся в некоторых Telegram-каналах информация о том, что глава Минобороны России Андрей Белоусов подписал приказ об увольнении со службы граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, не достоверна, сообщает «Лента.ру».

К постам прикреплена фотокопия приказа главы военного ведомства от 20 мая. Он якобы приказал уволить с военной службы из Вооруженных сил России призванных по частичной мобилизации в период с 22 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года, за исключением тех, кто в это время заключил контракт. Якобы приказ вступает в силу с 1 июня текущего года.

Настоящие указы публикуются на сайте Министерства обороны и на официальном портале правовой информации, однако такого документа там нет.