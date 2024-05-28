На окраине Часова Яра уничтожили пехоту ВСУ

На восточной окраине Часова Яра была уничтожена группа пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Минобороны России.

Десантники обнаружили опорный пункт с украинскими военными при помощи воздушной разведки. Они передали координаты на пункт управления артиллерией, после чего по пехоте был нанесен удар.

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Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что сейчас идут бои за южную часть Часова Яра. По его словам, Москва бережет военных, чтобы максимально уменьшить потери со своей стороны. Депутат выразил мнение, что Россия полностью возьмет под контроль Часов Яр в ближайшее время. Вместе с этим он добавил, что каждый дом переулок в городе превратили в укрепрайоны.