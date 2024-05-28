Генпрокуратура Украины сообщила о разрушении терминала аэропорта подконтрольного ВСУ Запорожья.

Согласно сообщению в Telegram-канале офиса украинского генпрокурора, 25 мая ВС РФ нанесли удар по зданию аэропорта в Запорожье.

После начала СВО аэропорт не использовался гражданской авиацией.

Украинские войска попытались снова атаковать Луганск

Ранее сообщалось, что российские средства ПВО уничтожили 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью.

Около 19:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.