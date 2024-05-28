ВСУ признали успех российских военных на Купянском направлении

Генштаб Вооруженных сил Украины заявил об успехе ВС РФ на купянском направлении, сообщает РИА Новости.

Там указали на попытку «стабилизировать обстановку». Также Генштаб заявил, что на данном направлении «на отдельных участках ситуация напряженная», а в целом по итогам дня назвал «самой горячей» ситуацию на покровском, купянском, харьковском и времевском направлениях.

Ранее Владимир Зеленский заявлял, что ситуация на покровском, лиманском, времевском, краматорском и купянском направлениях остается крайне сложной.