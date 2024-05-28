Мирошник не исключил, что удар по Луганску нанесли по месту, где были спасатели

Повторный удар по Луганску был нанесен по территории, где работают спасатели после предыдущего обстрела города. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. "Жители сообщают еще о двух громких прилетах в том же районе Луганска. Не исключен повторный удар по месту, где работают спасатели, ликвидирующие последствия недавней ракетной атаки", - написал он. До этого сообщалось, что несколько взрывов в восточной части Луганска произошли около 00:00 (мск). 27 мая в 21.55 (мск) глава Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Луганску кассетными боеприпасами. 20 мая Пасечник заявил, что ВСУ ударили по поселку Юбилейному французскими ракетами Scalp-Eg. После удара возник пожар. Пасечник сообщал о пяти пострадавших, однако позже глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко назвала другую цифру - 12. По ее словам, в больницах региона находятся девять пострадавших, еще трое человек были направлены на амбулаторное лечение.