На Украине назвали число вступивших в ВСУ заключенных

Более 600 заключенных получили условно-досрочное освобождение и присоединились к Вооруженным силам Украины (ВСУ). Число вступивших раскрыл министр юстиций республики Денис Малюська, передает РИА Новости.

«Уже 613 заключенных вышли из тюрем и присоединились к ВСУ, сейчас они проходят соответствующую подготовку», — заявил глава Минюста.

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Малюська отметил, что такие военные будут служить в отдельных от обычных солдат штурмовых подразделениях. Он также поддержал идею разрешить служить в украинской армии преступникам, совершим тяжкие преступления против личной неприкосновенности.

Ранее заместитель министра юстиции Украины Елена Высоцкая назвала число осужденных, которые уже объявили о желании вступить в ВСУ. По ее словам, к 21 мая более трех тысяч человек подали соответствующее заявление.