Потери украинской армии на фронте поражают своими масштабами, поэтому сообщать о потерях на Украине запрещено на законодательном уровне. Об этом заявил журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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"Масштабы потерь украинцев на поле боя поражают. Не случайно сообщать о военных потерях на Украине запрещено законом", - написал он.

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Кроме того, журналист обратил внимание на то, что западные средства массовой информации не противодействуют политике умалчивания данных о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ).

До этого сообщалось, что пятая бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая ведет боевые действия в районе Часова Яра в ДНР, за два года лишилась около 40 процентов личного состава. Подразделение потеряло часть солдат в ходе военных действий и из-за болезней, а другая часть дезертировала. Сейчас бригада на 90 процентов состоит из мобилизованных граждан Украины, а офицерам удается быстро продвинуться по службе из-за огромных потерь профессиональных бойцов ВСУ.