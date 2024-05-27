Силы ПВО сбили воздушную цель в Подмосковье

Дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Московской области малоразмерный воздушный шар. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что объекты был уничтожен в районе 21.00 мск.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что ПВО также сбила беспилотник в Балашихе.

«Обломки упали на частный дом. Люди, находившиеся в доме, успели эвакуироваться, никто не пострадал», — пояснил глава региона.

Ранее в Минобороны сообщили, что расчеты ЗРК сбили очередной БПЛА самолетного типа.

Очевидцы сообщили о сбитом в Подмосковье беспилотнике

В пресс-службе пояснили, что украинский беспилотник был уничтожен над территорией Белгородской области.

По мнению экспертов, удары по энергетической и промышленной инфраструктуре, проблемы с поставками вынуждают ВСУ использовать воздушные шары, метеозонды и сельхоздроны.