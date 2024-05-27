В Финляндии исключили отправку войск на Украину

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо назвал «невозможной» отправку финских солдат на Украину. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Орпо пояснил, что не допускает отправку военных для участия в украинском конфликте даже в том случае, если «Россия продвинется глубже на территории Украины».

По словам премьера, республика оказывает поддержку Киеву на условиях, согласованных с украинской стороной. Они включают в себя поставку вооружений и военную подготовку.

Ранее президент Финляндии Александер Стубб сообщил, что информация о возможной отправке подразделений финской армии на Украину является «всего лишь спекуляцией».