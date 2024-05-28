Военэксперт назвал главный вопрос для нового главы Минобороны Белоусова

Для нового главы Минобороны России Андрея Белоусова развитие производства и применения БПЛА — одна из важнейших тем, рассказал NEWS.ru военный обозреватель, полковник в отставке Геннадий Алехин. По его словам, российские беспилотники действуют успешно, а их недостатки исправляют.

Не могу сказать, у какой стороны дронов больше, важнее то, как они себя ведут на поле боя, насколько эффективно их используют. К счастью, российские дроны справляются хорошо, может, есть какие-то проблемы, но их решают. К тому же видно, что для руководства Минобороны, в том числе и для нового министра Андрея Белоусова, вопрос дронов – один из главных, — заявил Алехин.

По его мнению, на поле боя без дронов делать нечего, поэтому обе стороны постоянно совершенствуют и увеличивают количество БПЛА. Он отметил, что в России уменьшились бюрократические проволочки для производства БПЛА, оборонное ведомство стало работать и с индивидуальными умельцами, которые предлагают свои разработки.

Алехин также выразил уверенность в том, что все комплектующие украинских дронов производятся в Харькове как на промышленных предприятиях, так и в кустарных условиях. По его словам, там все заточено на производство и сборку дронов и беспилотников самолетного типа, а также на ремонт техники.

Ранее Алехин заявил, что ВСУ применили химоружие в Харьковской области рядом с селом Липцы. Он отметил, что атаку готовили заранее: ящики со снарядами привезли в закрытых вагонах на железнодорожную станцию Основа месяц назад.

До этого депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Олег Леонов предложил закрепить в российском законодательстве понятие «рой дронов». Он выразил мнение, что оно должно появиться в Воздушном кодексе РФ.