Главком ВСУ разрешил французским инструкторам работать на Украине

Главком ВСУ Александр Сырский рассказал в соцсетях, что подписал документы, легализующие посещение французскими инструкторами украинских учебных центров. Об этом пишет РИА «Новости».

Военачальник отметил, что документы позволят французам посетить центры, ознакомиться с их инфраструктурой и персоналом

Предложение отправить на территорию Украины инструкторов, уточнил Сырский, поступило от министра обороны Франции Себастьяна Лекорню во время переговоров по видеосвязи. Он добавил, что в беседе также участвовал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

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Решение Франции, предположил главком ВСУ, сможет побудить других союзников и партнеров «присоединиться к этому амбициозному проекту».