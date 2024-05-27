Зеленский прокомментировал удары российских КАБов

Владимир Зеленский заявил, что российские корректируемые авиабомбы (КАБ) наносят серьезный урон украинским военным. Об это сообщает издание New Voice. Газета.Ru

«Самая главная проблема, которая сегодня есть, — Россия применяет более трех тысяч КАБов (…) в месяц», — заявил Зеленский. По его словам, не существует такого количества ракет противовоздушной обороны, которое могло бы противодействовать ударам КАБ. Lenta.ru

Он считает, что Украине требуется по меньшей мере еще семь зенитно-ракетных комплексов Patriot, в том числе два — для защиты Харькова. News.ru