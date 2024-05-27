Российская армия ударила по подконтрольной ВСУ Снигиревке в Херсонской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. RT на русском

«Снигиревка получила ракетный удар по месту расположения техники и живой силы. Известно, что в Снигиревку постоянно идут эшелоны с боекомплектом и военной техникой», — рассказал он. News.ru

Представитель пророссийского подполья также уточнил, что к месту происшествия направились в том числе военные машины скорой помощи. По информации Лебедева, в результате удара была поражена группа украинских «охотников на беспилотники» и спецоборудование. Lenta.ru