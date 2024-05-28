Президент Латвии вновь заговорил об ударах по России

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью телекомпании CNN заявил, что не видит причин для Украины отказываться от нанесения ударов по российской территории. Он добавил, что причин препятствовать Киеву нет.

По мнению Ринкевичса, российские военные успехи стали следствием неспособности Запада «обеспечить Украину оружием и введения ограничений» на его использование.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД стран — участниц Евросоюза обсудили отмену ограничений на применение Вооруженными силами Украины оружия НАТО для ударов по территории России. По его словам, сегодня эти дебаты набирают обороты. Глава евродипломатии при этом не уточнил, к какому решению пришли министры иностранных дел европейских стран.

До этого генсек НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Украина не сможет себя защитить, если ей не разрешить наносить удары западным оружием по территории России. Он предложил союзникам задуматься над этим. При этом политик подчеркнул, что Альянс не планирует отправлять свои войска на помощь Киеву.