Стало известно о ракетном ударе по полигону ВСУ с иностранными инструкторами

Вооруженные силы (ВС) России нанесли ракетный удар по Яворовскому полигону Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Львовской области, на котором находились иностранные инструкторы. Об этом пишет Telegram-канал «Военная хроника».

Точное количество атакованных иностранных военных неизвестно, но речь может идти о сотне человек.

На Яворовском полигоне солдаты ВСУ проходили курсы тактической, инженерной и медицинской подготовки, а также получали первичные навыки управления техникой.

Помимо этого, ВС России нанесли ракетные удары по аналогичным военным объектам в Дублянах и Дрогобыче в Львовской области.

Ранее ВС России также атаковали военный полигон ВСУ в Львовской области. Горящий объект был запечатлен на видео.