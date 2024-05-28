Описан вероятный сценарий взятия Киева армией России

Российские военные могут взять Киев под контроль при помощи окружения города, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что за этим с большой вероятностью последуют политические переговоры, в ходе которых украинской армии предложат сдаться.

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Все эти города нужно брать под контроль. Но штурма в стиле Второй мировой войны не будет. Если говорить о Киеве, то тем более. Предположу, что, при необходимости, начнутся планомерные боевые действия с окружением и блокированием Киева. А дальше — военные и политические переговоры, чтобы Киев, Харьков или Николаев сдались на милость победителя, — пояснил эксперт.

Как отметил Матвийчук, никто не будет устраивать бойни на улицах больших городов. Он также напомнил, что Киев считается матерью городов русских, поэтому никто не будет его разрушать. По его словам, есть вероятность, что мирные жители начнут самостоятельно переходить на сторону России.

Киев — мать городов русских, кто его будет разрушать? Нам никто не простит. Окружение, блокирование, переговоры — да. Или создастся такая ситуация, когда местные жители сами начнут массово переходить на сторону России, — заключил Матвийчук.

Аналитик Института изучения войны (ISW) Джордж Баррос ранее заявил, что Вооруженные силы России владеют инициативой по всей линии фронта и навязывают украинской армии темп боев. Таким образом он оценил продвижение российских войск на различных направлениях.