Жителей Окинавы предупредили о возможном ракетном пуске КНДР

Жителей японской префектуры Окинава предупредили о возможном пуске баллистической ракеты КНДР и призвали укрыться под землей. Об этом сообщает «РИА Новости».

Предупреждение было разослано через систему J-Alert. По информации военных Южной Кореи, КНДР запустила неопознанную ракету в сторону Желтого моря.

При этом известно, что за несколько часов до этого Пхеньян направил береговой охране Японии сообщение о планах запустить спутник в период с 27 мая по 3 июня.