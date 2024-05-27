В промзоне Харькова произошел взрыв

В Харькове, находящемся на востоке Украины, произошел взрыв. Об этом сообщает украинское издание «Общественное».

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Мэр города Игорь Терехов уточнил в своем Telegram-канале, что хлопок раздался в промышленной зоне Холодногорского района. В данный момент власти выясняют информацию о возможных разрушениях. Параллельно в Харьковской и ряде других областей Украины звучат сигналы воздушной тревоги.

26 мая воздушную тревогу объявляли как минимум три раза на всей территории Украины. Харьковские власти также сообщали о взрыве в городе.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее сообщалось, что российские военные захватили «машину апокалипсиса» на Украине.