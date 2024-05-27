ВСУ перебросили под Харьков все резервы

Украинская армия стянула на харьковское направление все боеспособные части: 36 бригаду морской пехоты, 82 десантно-штурмовую бригаду, 71 егерскую бригаду, "президентскую" бригаду и бригаду охраны Генштаба.

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"На Слобожанщину (историческое название северо-востока Украины. - РГ) перекинуты все оперативные и стратегические резервы Киева, в тылу их больше не осталось", - пишет военкор Александр Коц.

По его мнению, не стоит ожидать в ближайшие недели масштабных продвижений с нашей стороны. Важнее закрепиться на достигнутых рубежах и подготовиться к контрудару.

"В том,что он последует, сомневаться не приходится. Противник не просто так стянул сюда мощнейшую группировку", - пишет Коц.

Главная задача сейчас - выдержать удар, перемолоть последние резервы ВСУ и затем двигаться дальше.