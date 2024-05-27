Белоруссия начала совместные с Россией учения ВВС и ПВО

Минобороны Белоруссии сообщило о совместных с Россией учениях ВВС и ПВО, которые продлятся с 27 по 31 мая.

«В период с 27 по 31 мая... проводится совместное летно-тактическое учение с силами и средствами ВВС и войск ПВО ВС РБ и ВКС ВС России», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учения будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Белоруссия будут укреплять взаимодействие в сфере оборонной безопасности.