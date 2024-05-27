Египетский солдат погиб в перестрелке с израильскими военными

На КПП «Рафах», расположенном на границе сектора Газа и Египта, между бойцами ЦАХАЛ и египетскими военнослужащими вспыхнула перестрелка. Погиб один солдат ВС Египта, пишет РИА «Новости».

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая. Подробности и причины не приводятся.

Никаких комментариев со стороны египетских и израильских властей пока не последовало.

По данным портала, египетские солдаты могли проявить агрессию по отношению к израильским на фоне бомбардировки Рафаха, во время которой погибли порядка 45 палестинцев.

Журналисты отметили, что бойцы ЦАХАЛ взяли КПП под контроль в начале мая. Их действия усилили напряженность между Египтом и Израилем.