ВС РФ достигли больших успехов в развитии радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Вооруженные силы Украины (ВСУ) не могут применять некоторые американские ракеты из-за того, что они становятся неэффективными. Об этом заявил репортер Кристоф Ваннер в эфире телеканала Welt. Газета.Ru

Журналист заявил, что ВС РФ достигли значительного прогресса в сфере радиоэлектронной борьбы. Так, российская армия может заглушать американские боеприпасы со спутниковым наведением настолько сильно, что они теряют свою эффективность. Он уточнил, что это касается, например, РСЗО HIMARS и высокоточных снарядов Excalibur. Российская газета

Западные в США раскритиковали переданное ВСУ западное оружие. News.ru