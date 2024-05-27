В Румынии рассказали, что украинцы бегут через горы от мобилизации

Глава горноспасателей румынской провинции Марамуреш Дан Бенга рассказал, что тысячи украинцев бежали в Румынию через заснеженные горы, чтобы избежать мобилизации. Об этом сообщает Agence France-Presse.

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В 2024 году призывной возраст для мобилизации на Украине снизили с 27 до 25 лет. Из-за этого в Румынию, страну-члена ЕС, перебралось «больше украинцев, чем когда-либо», отмечает AFP.

По данным румынской пограничной полиции, за первые четыре месяца 2024-го в Румынию бежали почти 2500 украинцев - вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. Пограничники подчеркивают, что эти люди рискуют замерзнуть в горах или утонуть в Тисе, протекающей вдоль северной границы.

«Это дети, которые никогда в жизни не воевали и боятся идти на фронт. Многие из них говорят, что выбирают смерть на горе, а не гибель на поле боя», - заявил Бенга.

Только за 2024 год в румынских горах были спасены 37 украинцев. Недавно спасатели нашли в горах двух погибших - у замерших насмерть мужчин не было при себе документов, удостоверяющих личность, и багажа, но власти считают, что они были украинцами.

Британская газета The Times ранее рассказала, что украинцы платят до пяти тысяч долларов (более 450 тысяч рублей) за побег из страны - столько берут проводники, обещающие провести военнообязанных через границу. Некоторые украинцы ныряют в бурную реку на границе с Румынией в гидрокостюмах и спасательных жилетах.