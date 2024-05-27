Описан сценарий возможного нападения стран Балтии на Россию

Страны Балтии готовы превратиться в новую арену военных действий, что приведет к уничтожению Эстонии, Латвии и Литвы. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал научный сотрудник Института стран СНГ Игорь Шишкин.

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Борьба с РФ — их главная цель

Как заметил спикер, слова президента Эстонии нельзя вырывать из контекста общей политики прибалтийских республик в отношении России. Они всю свою политику строят на том, что являются жертвами Москвы. Также страны Прибалтики считают себя форпостом западной цивилизации в противостоянии с Россией. Только за счет этого и существуют прибалтийские элиты, заметил спикер.

Чем ярче и зрелищнее прибалты изображают бескомпромиссную борьбу с Россией, тем надежнее и востребованнее они себя чувствуют, акцентировал эксперт.

— Если бы не противостояние с Россией, то кому бы они были на Западе нужны? И во что бы они сейчас превратились? Антироссийская политика у прибалтов — это их хлеб. Причем очень хороший хлеб — с маслом и с икрой, — пояснил эксперт.

Новая арена войны

По словам спикера, еще одной причиной, по которой власти Эстонии так активно и нелестно высказываются о российских властях, является то, что Прибалтика готовится стать новой ареной военных действий.

— Соединенные Штаты всерьез хотят превратить Эстонию, Латвию и Литву в новый театр военных действий с Россией. Отсюда и заявления некоторых прибалтийских премьеров относительно того, что они готовы отправить войска на Украину. С таким заявлением, кстати, ранее выступил эстонский премьер. Причем эта мера вовсе не будет означать вступление НАТО в войну, — подчеркнул Шишкин.

Собеседник «ВМ» заметил, что президент США неоднократно говорил, что Вашингтону нужно нанести стратегическое поражение Москве, но при этом США, собственно, как и Североатлантический альянс, вступать в прямую конфронтацию с РФ не хотят, потому что это равносильно самоубийству.

— Поэтому Вашингтону так важно в топку войны подбросить новые дровишки в лице прибалтийских войск, поскольку ослабленные ВСУ уже не способны выдерживать атаки ВС РФ. Вследствие этого Эстония, Латвия и Литва превратятся в руины, и политическая элита готова на это, лишь бы выслужиться перед заокеанскими кураторами, — продолжил эксперт.

Сценарий атаки стран Балтии

Собеседник «ВМ» описал, как начнут действовать страны Балтии, прежде чем военные действия перекинутся на их территории. Так, сначала на Украину будет отправлен контингент эстонских, литовских или латышских войск, затем оппоненты произведут пуски беспилотниками и ракетами со своей территории по российским населенным пунктам:

Названа причина ускорившегося наступления Российской армии

— Информация об ударах по Петербургу с территории сопредельных прибалтийских государств время от времени появлялась в СМИ. Кстати, поляки, которые тоже неоднократно высказывали свои русофобские позиции, не готовы вступать в конфронтацию с РФ, так как в Варшаве не хотят, чтобы их страна превратилась в руины.

Нет такого желания, как заметил политолог, в том числе у Германии и ряда европейских стран, несмотря на громкие и антироссийские высказывания.

Накануне президент Эстонии Алар Карис заявил, что его страна сделает все, чтобы поставить Россию на колени. Лидер этого европейского государства заметил, что только после данной меры можно будет начать переговоры по разрешению конфликта на Украине.