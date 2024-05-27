Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий

Генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, выступая от имени всех членов блока и утверждая, что Киев должен иметь возможность наносить удары по России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.

© РИА Новости

Ранее генсек НАТО призвал союзников по альянсу снять запреты на удары ВСУ западным оружием по объектам инфраструктуры на территории России. После чего вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал Йенса Столтенберга уйти в отставку или извиниться, так как он не имел право говорить от имени итальянцев.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в том, что генсекретарь НАТО имел право на такие заявления.

«Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия», - подчеркнул глава МИД России.

По его словам, Столтенберга уже «осадили» сами члены НАТО.