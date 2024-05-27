Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий
Генсек НАТО Йенс Столтенберг превысил свои полномочия, выступая от имени всех членов блока и утверждая, что Киев должен иметь возможность наносить удары по России. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
Ранее генсек НАТО призвал союзников по альянсу снять запреты на удары ВСУ западным оружием по объектам инфраструктуры на территории России. После чего вице-премьер Италии, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини призвал Йенса Столтенберга уйти в отставку или извиниться, так как он не имел право говорить от имени итальянцев.
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров усомнился в том, что генсекретарь НАТО имел право на такие заявления.
«Я сомневаюсь, что генсекретарь может брать на себя такую ответственность, выступать от имени членов блока, когда тема для них обсуждалась в рамках НАТО, я имею в виду. Не на уровне секретариата и генерального секретаря, а в рамках блока, куда входят страны-члены, а он выполняет их волю. Я считаю, он превысил свои полномочия», - подчеркнул глава МИД России.
По его словам, Столтенберга уже «осадили» сами члены НАТО.
Рамблер: главные новости