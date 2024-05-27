На позиции ВСУ найден минометчик Французского иностранного легиона

После взятия очередного опорного пункта ВСУ на Донецком направлении россиийские военные обнаружили тело солдата в форме Французского иностранного легиона. Шеврон на его груди говорит о принадлежности к Второму иностранному парашютному полку.

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"Судя по всему, погибший - номер расчета легкой минометной системы М224 калибра 60 мм", - пишет опубликовавший фото военкор Александр Коц.

Тело найдено рядом с минометом (его хозяева "опорника" в суматохе отступления тоже оставили) и не расстрелянными боеприпасами.

Ранее телеграм-каналы сообщали о первых потерях Иностранного легиона на Украине, понесенных в боях у Часова Яра, и об офицере этого соединения, попавшем в русский плен под Клещеевкой. Официальный Париж заявляет, что не отправлял Иностранный легион на Украину.