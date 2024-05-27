Макрон и Шольц захотели вместе укрепить систему ПВО

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц проведут 28 мая переговоры, в ходе которых обнародуют план совместной системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«По словам источников, варианты включают в себя добавление еще одной европейской системы противовоздушной обороны в дополнение к более краткосрочной возглавляемой Германией европейской инициативе "Небесный щит" (ESSI). ESSI включает в себя израильские ракеты Arrow 3 и американские ракеты Patriot, а также систему IRIS-T немецкого производства», — отмечается в материале.

При этом сообщается, что, возможно, обе страны поддержат инициативу Польши и Греции по созданию системы ПВО, призвав другие страны Европейского союза присоединиться к ней.

Ранее премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис направили главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предложили создать общую систему ПВО Евросоюза. Туск и Мицотакис попросили обсудить этот вопрос на очередном саммите Европейского союза, который пройдет в конце июня.