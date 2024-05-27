Советские 85-мм пушки образца 1944 года замечены у ВСУ под Харьковом

В районе Волчанска одно из формирований противника использует старые советские 85-мм пушки Д-44, разработанные, как понятно из названия, восемьдесят лет назад.

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Такие орудия долгое время находились в ВСУ на хранении, однако после 2014 года их передали в Национальную гвардию. Эффективное их применение не было возможным, так как боевые снаряды быстро закончились, а оставались лишь учебные.

Однако в минувшем году на помощь пришла Польша, поставив хранившиеся у нее осколочно-фугасные UO-365-KW.

Масса таких боеприпасов составляет 9,54 кг. Максимальная дальность стрельбы - до 15 820 метров. Скорострельность - 15 выстрелов в минуту. Вес - 1725 кг. Расчет - шесть человек.

ВСУ используют Д-44 как в буксируемом, так и в самоходном вариантах. В последнем случае их устанавливают на легкобронированные гусеничные тягачи - транспортеры МТ-ЛБ.