Бегство ВСУ из Нетайлово попало на видео
Бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Нетайлово попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.
По данным канала, украинцы начали отступать ночью, в надежде не попасть под огонь российской артиллерии.
«Бежали так быстро, что оставили на позициях автоматы, гранаты, мины и всё остальное, что мешало уходить вглубь», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР). Российские силы нанесли поражение 68-й егерской и 24-й механизированной бригадам ВСУ.
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