Бегство бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позиций в Нетайлово попало на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

По данным канала, украинцы начали отступать ночью, в надежде не попасть под огонь российской артиллерии.

«Бежали так быстро, что оставили на позициях автоматы, гранаты, мины и всё остальное, что мешало уходить вглубь», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР). Российские силы нанесли поражение 68-й егерской и 24-й механизированной бригадам ВСУ.