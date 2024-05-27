Названа причина ускорившегося наступления Российской армии

Российская армия наступает ускоренными темпами и берет под контроль все новые населенные пункты из-за того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены были перебросить все резервы под Харьков, что ослабило оборону на других направлениях. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Противник перебросил резервы под Харьков, сняв их с других направлений. Это сказывается на линии боевого соприкосновения и дает возможность нашим группировкам продвигаться вперед. Поэтому каждый день российские военные берут новые населенные пункты», — объяснил военный эксперт.

Подобная обстановка на фронте, по словам Дандыкина, позволяет значительно усиливать наступление и выходить на фланги Харькова.

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«Агломерация там плотная, наступление идет быстро. Посмотрим, что будет дальше», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны сообщили, что армия России взяла под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Кроме того, российским войскам удалось занять более выгодные рубежи.