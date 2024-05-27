Российские бойцы захватили у боевиков 3-й отдельной штурмовой бригады, сформированной на основе "Азова" (террористическая организация, запрещенная в России), винтовки C7A1 канадского производства.

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Как известно, власти этого североамериканского государства благоволят различным нацистским недобиткам, и неудивительно, что именно оттуда зимой этого года в одиозное соединение стала поступать военная помощь.

В Telegram-канале "Архангел Спецназа" рассказали о недостатках этих устаревших винтовок, ставших трофеями. Среди них неудобный приклад, который невозможно поменять на телескопический, люфт цевья, диоптрический прицел, имеющий узкое поле зрения и перекрывающий цели.

Также сообщается, что у штатного оптического прицела ELCAN C79 отвратительная прицельная сетка.

C7 являются версией M16, производство которых было налажено четыре десятилетия назад компанией Diemaco. Интересно, что это оружие ограниченное время использовалось в афганской правительственной армии, но его поспешили снять с вооружения.