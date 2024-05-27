Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием блока

Парламентская ассамблея НАТО большинством голосов одобрила поправку в итоговую декларацию, разрешающую Украине атаковать объекты на территории России с использованием оружия альянса. Российская газета

В декларации отмечается, что Украине разрешается атаковать «легитимные цели» (военные объекты - прим. ТАСС) на территории России, представители девяти стран эту инициативу не поддержали. Также большинством голосов - один голос против, один воздержался - было поддержано заявление о поддержке Украины вплоть «до ее победы». ТАСС

Ранее с предложением позволить Киеву наносить удары по российской территории западным оружием выступил генсек альянса Йенс Столтенберг. Ura.Ru