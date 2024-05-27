Белгородская ПВО уничтожила украинский Миг-29 южнее Волчанска, сообщает Mash.

В публикации говорится, что по цели отработали три ракеты С400, запущенные из Белгородской области.

Накануне в этом районе заметили бывший словацкий Миг-29AS с бомбами GBU-39B SDB.

SHOT пишет, что южнее Волчанска наблюдается дым.

Волчанск находится рядом с границей РФ в Харьковской области. Более половины территории города контролируют российские войска.

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Минобороны РФ сообщало, что российские военные эвакуируют жителей Волчанска и оказывают им медицинскую помощь.