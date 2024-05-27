Парламентская ассамблея НАТО разрешила Украине атаковать Россию оружием блока

Парламентская ассамблея НАТО большинством голосов одобрила поправку в итоговую декларацию, разрешающую Украине атаковать объекты на территории России с использованием оружия альянса. Об этом сообщает ТАСС.

В документе говорится, что ВСУ разрешается наносить удары по "легитимным целям" на территории России.

Во время голосования представители девяти стран эту декларацию не поддержали. Также большинством голосов - один голос против, один воздержался - было одобрено заявление о поддержке Украины вплоть "до ее победы".

Ранее с предложением позволить Киеву наносить удары по российской территории западным оружием выступил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Его призыв прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что о позиции Столтенберга полезно знать всем, кого зовут на якобы "мирную конференцию" в Швейцарии.