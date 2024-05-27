НАТО не видит непосредственной угрозы нападения на страны альянса и не ищет конфликта с Россией. Об этом заявил генсек Йенс Столтенберг на пресс-конференции в рамках Парламентской ассамблеи НАТО. Российская газета

Он подчеркнул, что в НАТО считают, что поддержка блоком Украины не делает нас стороной конфликта. Газета.Ru

«Что касается Украины, у нас двойная задача: поддерживать Украину, но также не допустить эскалации конфликта за пределы ее территории. НАТО не ищет конфликта с Россией и считает, что наша поддержка Украины не делает нас стороной конфликта. Поэтому у нас нет планов развертывания сил НАТО на Украине или отправки техники НАТО в украинское воздушное пространством», - сказал он. ТАСС