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Министр обороны Украины призвал партнеров закрыть небо на западе страны

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Запад закрыть небо над западной частью страны, пишет РИА Новости.

Министр обороны Украины обратился с призывом к Западу
© Lenta.ru
«Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — заявил Умеров.

Умеров рассказал Остину о потребностях ВСУ и ситуации на фронте

Помимо этого он попросил у стран Запада разрешение на применение оружия на дальние расстояния.

Ранее Умеров уволил начальника главного управления Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины бригадного генерала Сергея Баранова в связи с переводом на новую должность.

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