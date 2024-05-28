Министр обороны Украины обратился с призывом к Западу

Министр обороны Украины Рустем Умеров призвал Запад закрыть небо над западной частью страны, пишет РИА Новости.

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«Обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над нашими западными регионами со своей территории», — заявил Умеров.

Умеров рассказал Остину о потребностях ВСУ и ситуации на фронте

Помимо этого он попросил у стран Запада разрешение на применение оружия на дальние расстояния.

Ранее Умеров уволил начальника главного управления Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Украины бригадного генерала Сергея Баранова в связи с переводом на новую должность.