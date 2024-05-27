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Украинский боец: мы не можем победить Россию

Боец подразделения «Острые козырьки» в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр заявил, что победить Россию с помощью беспилотных летательных аппаратов невозможно. Его слова приводит британская телерадиовещательная компания «Би-би-си».

В ВСУ признали непобедимость российской армии
© Газета.Ru
«Мы можем сдерживать их [российские войска] с помощью дронов и причинять им вред. Но, к сожалению, не можем с их помощью победить», — признался украинский военнослужащий.

По данным «Би-би-си», бойцы «Острых козырьков» прошли подготовку под руководством инструкторов из стран Запада.

Накануне сообщалось, что украинский Генштаб признал успех Вооруженных сил России в подконтрольной Киеву части Донбасса.

Также майор Вооруженных сил Украины Сергей Алимов в интервью изданию «Страна» признался, что насильно мобилизованные украинцы, попадая на фронт, отказываются воевать.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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