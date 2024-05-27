Получивший попадание из РПГ танк Т-80 смог разнести опорник ВСУ

В Telegram-канале "Позывной Брюс" размещены кадры боевой работы бойцов 1-й танковой армии, ведущих штурмовые действия на Купянском направлении. Съемки сделаны с разведывательного дрона.

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Экипаж Т-80 в сопровождении БМП с мотострелками смог практически вплотную приблизиться к сооруженному в лесополосе вражескому опорному пункту. Во время выдвижения танк обстреляли из ручного гранатомета, но боевая машина продолжила выполнение боевой задачи.

Подобравшись на максимально близкое расстояние, танкисты открыли огонь из 125-мм пушки по окопавшемуся противнику. Осколочно-фугасные снаряды, каждый массой в 23 килограмма, буквально перепахали позиции. Сообщается, что выжил лишь один боевик, попытавшийся сбежать к своим через поле.

Части и соединения армии продолжают двигаться вперед, освобождая территории от формирований киевского марионеточного режима.