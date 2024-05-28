В Крынках найдены тела украинских военных

В подвалах домов в Крынках обнаружено множество тел бойцов ВСУ

Тела украинских военнослужащих, обнаруженные в подвалах домов села Крынки в Херсонской области, попали на видео. Об этом сообщает пресс-служба главы Херсонской области Владимира Сальдо.

Согласно данным, видеозапись была сделана штурмовыми отрядами 24 мая. На видео запечатлены украинские военные, беспорядочно лежащие, в военной форме и снаряжении.

Ранее Сальдо сообщил о боях в прибрежной зоне Днепра. По его словам, село Крынки на левом берегу реки полностью находится под контролем российских вооруженных сил, никаких подразделений ВСУ в нём не осталось, а все попытки украинских сил вернуть село под свой контроль пресекаются.

Ранее украинский пленный рассказал, как командование ВСУ обманывает их на фронте.