Российские танкисты объяснили, почему назвали свой Т-72 "ленивым"
Танкисты группировки "Север" обратили в бегство солдат ВСУ и продвинулись вперед под селом Липцы в Харьковской области, пишет RT.
В публикации говорится, что отсюда уже видно Харьков, поэтому противник пытается всеми силами удержать этот рубеж.
Командир танка с позывным Пандора рассказал, что Т-72Б3М - точный и быстрый танк, который хорошо стреляет на дистанции до 10 километров.
Экипаж прозвал танк "ленивым". "Мы ленимся долго разбираться с врагом", - объяснил наводчик с позывным Артист.
Ранее сообщалось, что противник перебросил под Липцы многочисленные резервы, в том числе спецназ и опытные расчеты БПЛА. Российским подразделениям удается срывать попытки контратак.
Накануне стало известно, что ВСУ применили здесь химоружие.