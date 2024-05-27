Российские танкисты объяснили, почему назвали свой Т-72 "ленивым"

Танкисты группировки "Север" обратили в бегство солдат ВСУ и продвинулись вперед под селом Липцы в Харьковской области, пишет RT.

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В публикации говорится, что отсюда уже видно Харьков, поэтому противник пытается всеми силами удержать этот рубеж.

Командир танка с позывным Пандора рассказал, что Т-72Б3М - точный и быстрый танк, который хорошо стреляет на дистанции до 10 километров.

Экипаж прозвал танк "ленивым". "Мы ленимся долго разбираться с врагом", - объяснил наводчик с позывным Артист.

Ранее сообщалось, что противник перебросил под Липцы многочисленные резервы, в том числе спецназ и опытные расчеты БПЛА. Российским подразделениям удается срывать попытки контратак.

Накануне стало известно, что ВСУ применили здесь химоружие.