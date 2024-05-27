Репортер ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео артиллерийских ударов Вооруженных сил России по позициям украинской армии. Отмечается, что боевые действия происходят в Сумской области. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Артиллерийский удар по противнику в Сумской обл. Второй фронт на этом направлении? — сказано в подписи к видео.

Ранее Руденко отмечал, что в России «припеваючи» проживает много беглых украинских политиков, которых, по его мнению, нужно отправлять на фронт копать окопы и заниматься гуманитарной помощью. Однако, по его словам, вместо всего этого украинские политики занимаются на телевидении «балабольством». Кроме того, у некоторых из них имеется бизнес в Крыму и в других российских регионах, указал репортер.

До этого военный корреспондент предположил, что новое контрнаступление Украины будет направлено на прорыв границы с Польшей. Он объяснил, что оно необходимо украинским вооруженным силам, чтобы «сбежать из безумной страны». Таким образом военкор прокомментировал заявление американской администрации о том, что Киев попытается начать наступление в 2025 году.