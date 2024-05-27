Генсек НАТО: у Киева должна быть возможность атаковать авиабазы в России

Оружие НАТО после попадания на Украину становится украинским. Поэтому Киев имеет право использовать его для ударов по территории России, например, по авиабазам. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг во время выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО. Ura.Ru

«Я уверен, что, если мы передали оружие Украине, это больше не наше оружие, это их оружие, а значит, они могут наносить им удары по законным военным целям, в том числе в России. Например, по авиабазам, которые использует Россия», — сказал генсек. RT на русском

Он также признал, что в альянсе нет единого мнения по срокам вступления Украины в альянс, для этого должны быть созданы политические условия. BFM.RU