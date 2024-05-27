Российские бойцы захватили канадскую "машину апокалипсиса"

В Волчанске Харьковской области российские бойцы захватили у ВСУ канадский бронеавтомобиль Roshel Senator, пишет "Осведомитель".

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Roshel Senator - колесный бронеавтомобиль, созданный на базе шасси Ford F-550. В СМИ выпускаемый с 2018 года броневик называли "машиной для апокалипсиса".

Авто оборудовано цельносварной бронекапсулой, его днище также бронировано. Машина имеет автономную систему вентиляции и пожаротушения, на корпусе установлены камеры кругового обзора с функцией ночного видения.

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Сердцем Roshel Senator является 330-сильный турбодизель объемом 6,7 литра.