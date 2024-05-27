The Times: охранник Зеленского приказал сложить оружие при входе ВС РФ в Киев

Полковник охраны президента Украины Владимира Зеленского, подозреваемый в покушении на него, предложил сложить оружие в первые дни спецоперации, сообщает газета The Times. По данным издания, полковник собрал своих коллег и заявил им, что у них нет прямой задачи защищать страну. «Мы не вооруженные силы, у нас нет прямой задачи защищать Украину, а мне недостаточно платят, чтобы устроить тут Брестскую крепость», — цитирует его газета. Однако его коллеги расценили это как эмоциональную реакцию на начало боевых действий. Сотрудники охраны не сообщили о его словах руководству, добавляет газета. В начале мая СБУ задержала двух офицеров по подозрению в подготовке покушения на Зеленского. По данным ведомства, в планы агентов входила слежка за Зеленским и другими высокопоставленными украинскими чиновниками, передает «Радиоточка НСН».