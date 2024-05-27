Батальон ВСУ погиб, не добравшись на позиции

Батальон ВСУ, брошенный на оборону села Константиновка в ДНР, погиб, не успев добраться до позиций.

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"Рискуя жизнями военнослужащих, враг гонит их на передовую. В одном пикапе ездит от 8 до 10 человек. Каждую из машин накрывают артой и FPV-дронами. Доезжают не все. 214 отдельный специальный батальон ВСУ кончился, не успев заехать. Их больше нет на позициях", - пишет Архангел Спецназа.

Батальон должен был защищать Константиновку от атак русской армии. Выбитые из Новомихайловки, ВСУ пытаются остановить медленное, но планомерное движение штурмовых групп ВС РФ к трассе, по которой осуществляется снабжение Угледара. По другую сторону пруда российские силы под огнем вражеской артиллерии и FPV-дронов закрепляются в Парасковиевке. Цепочка сел, разделенных водоемами - укрепрайон, прикрывающий с тыла стратегически важный Угледар.

Российские штурмовики наступают на Константиновку и с севера, вдоль трассы. Здесь ВСУ теряет опорные пункты, залитые в бетон и соединенные подземными переходами.