Вооруженные силы Украины сталкиваются с растущими трудностями при использовании поставляемого Западом высокоточного оружия из-за растущей эффективности российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщает Military Watch Magazine.

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Хуже всего обстоят дела с артиллерийскими снарядами Excalibur с GPS-наведением, реактивными системами залпового огня HIMARS и высокоточными управляемыми бомбами JDAM.

Как уже сообщала ранее газета Wahington Post, США прекратили поставки снарядов Excalibur еще в конце 2023 года, когда стало ясно, что российские комплексы РЭБ сделали их неэффективными. Что касается системы HIMARS, то один из высокопоставленных украинских военных чиновников посетовал на снижение результативности ее ударов.

"В 2023 году все закончилось: русские развернули радиоэлектронную борьбу, отключили спутниковые сигналы, и HIMARS стала совершенно неэффективной", - заявил он.

JDAM также критикуют за "неустойчивость" к помехам, из-за чего бомбы промахиваются мимо целей на расстояние от 200 метров до 1,2 км.

Российские системы РЭБ не только снизили эффективность переданного Украине высокоточного оружия, но и серьезно нарушили работу предоставляемой Пентагоном системы спутниковой связи Starlink, которая используется ВСУ для координации действий войск, сбора разведданных и запуска беспилотных летательных аппаратов. По словам украинских чиновников и солдат, одним из основных факторов, способствовавших недавним успехам России на фронте, были массовые отключения Starlink.

"Это серьезно замедлило возможности войск на передовой в плане связи и часто приводило к тому, что они полагались на текстовые сообщения", - пишет MWM.

Заместитель командира батальона беспилотных летательных аппаратов 92-й штурмовой бригады ВСУ завил, что потеря Starlink "все усложнила" и "отняла много времени".