Главная задача коллективного Запада — остановить военную машину РФ, чтобы «поставить Россию и Владимира Путина на колени», сказал президент Эстонии Алар Карис. Чуть раньше страны Балтии и Польши заявили о готовности ввести войска на Украину. По информации Spiegel политики из этих государств предупредили об этом Германию на конференции Леннарта Мери в Таллине.

Военный эксперт, председатель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью «Свободной прессе» назвал подобные заявления маскировкой, когда говорится о том, что это решение принимается якобы европейцами, и оно не связано с НАТО.

«Дело в том, что как только говорят о военной кампании, то естественно там включена вся система управления и координации Альянса. Все это завязано на американцев, на их космическую группировку, на их систему управления. Ну, смотрите, вот эти разведывательно-беспилотные летательные аппараты, которые постоянно барражируют на границе Российской Федерации в Черном и Балтийском морях. Они завязаны со Starlink с АВАКС, на искусственный интеллект. Штаб этот со своими возможностями располагается на территории Украины. Там — генералы НАТО, оттуда они управляют», — пояснил собеседник издания.

По словам Клинцевича, все разговоры про пушечное мясо ВСУ, в конечном счете, оказались действительно реальными. Украинские солдаты могут быть «держателями обычного стрелкового вооружения», заряжающими их в артиллерийских и других системы, а управляется все уже давно коллективным НАТО, отметил эксперт.

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«Введение со стороны Прибалтики и Польши частей — там абсолютно большинство американские, немецкие и итальянские, высокотехнологичные — может заставить нас применить ядерное оружие. Но они сегодня до конца не верят, что русские могут решиться. А я думаю, что русские могут решиться, если увидят такую серьезную опасность. Потому что, когда пойдут артиллерийские и танковые подразделения, современные уже со всеми системами боевого обеспечения по НАТОвскому стандарту, тут нужна совсем другая группировка российских и белорусских войск, которые мы сегодня имеем. Мы создали условия, мы держим, мы контролируем, но пока не рассматриваем», — уточнил Клинцевич.

В завершение он подчеркнул, что агрессия в сторону РФ, вероятно, все же будет осуществлена, «потому что нас поставили в положение виноватого».

Ранее стало известно, что страны НАТО требуют от Йенса Столтенберга большей ясности по поводу плана о поддержке Украины на 100 миллиардов евро.