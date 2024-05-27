Издание Forbes в своей статье про российские танки-черепахи, созданные на базе Т-62 для разминирования, перевело название одной из машин, на которой было написано «Громозека», как Homosexual*.

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Российские танки-черепахи для разминирования «продолжают развиваться» и оснащаются в том числе дополнительной металлической противодронной броней. Особенно активно такие самодельные саперы проявили себя в ходе российской кампании в Часов Яре, отмечается в статье.

«Я знаю, что люди смеются над этим, но я не думаю, что это безумная адаптация. Русские адаптируются к конкретным условиям поля боя», - отметил Роб Ли, аналитик Института исследований внешней политики в Филадельфии.

При этом статья проиллюстрирована фотографией танка, на котором белой краской написано имя одного из персонажей мультфильма «Тайна третьей планеты» - «Громозека». Однако западные журналисты перевели его как Homosexual*.

Россия проводит спецоперацию с 24 февраля 2022 года. После начала СВО западные страны ввели обширные антироссийские санкции и стали поставлять оружие и боеприпасы Киеву.

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